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BBC Türkçe

Eski SDG sözcüsünden "Rakka'daki gibi Menbic'de de IŞİD'le anlaşma yapıldı" iddiası

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye'ye kaçan eski sözcüsü Talal Silo, SDG ile IŞİD arasında Rakka'da yapılan anlaşmanın benzerinin Menbic'de de yapıldığını öne sürdü. Silo, SDG'nin IŞİD militanlarına serbest seyahat belgesi sattığını da iddia etti

29 Nisan 2018 20:30

SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) Türkiye'ye kaçan eski sözcüsü Talal Silo, SDG ile IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) arasında Rakka'da yapılan anlaşmanın benzerinin Menbic'de de yapıldığını öne sürdü.

YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) ana gövdesini oluşturduğu SDG ile IŞİD arasında Rakka'da yapılan anlaşma kapsamında, daha önce açıklanandan farklı olarak, çok sayıda militanın şehir dışına çıkışına izin verildiği birçok yabancı savaşçının onlar arasında yer aldığı ve konvoylara cephane de yüklendiği BBC'nin özel haberiyle ortaya çıkmıştı.

Geçen ay Türkiye'ye kaçan, SDG'nin Türkiye tarafından tehdit edildiğini iddia ettiği Silo, Rakka'dakine benzer şekilde Menbic'de yapılan anlaşma kapsamında 2000 IŞİD militanına kentten çıkış izni verildiğini öne sürdü.

Tilo Times'taki röportajında, SDG'nin IŞİD militanlarına belge sattığını da iddia etti: "Menbic'den yaklaşık 2000 militan kaçtı. Onlar ayrılırken oradaydım. SDG komutanlarından belge alabildiler".

Eski SDG sözcüsü, "SDG'nin alt seviyedeki IŞİD militanlarına, kendi kontrolündeki topraklarda serbestçe seyahat edebilmeleri için 200 dolara seyahat belgesi sattığını, üst düzey IŞİD'lilerinse belgeler için çok daha fazla miktarlar ödediklerini" öne sürdü.

Times, Tilo'nun Türklerin gözünde yıldız bir görgü tanığı olduğunu, Kürtlerin onun baskı altında olduğunu iddia ettiğini, Amerikalıları ise utandırdığını yazdı.

Gazete, ABD'nin Tilo'nun açıklamalarını yalanlamaya çalıştığını belirtti.

Tilo daha önceki röportajlarında, "YPG'nin, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün isteğiyle SDG olarak yapılandırılandırıldığını" öne sürmüştü.

Menbic'in kontrolü, Ağustos 2016'da IŞİD'den SDG'ye geçmişti.

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