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Eski savcı Muammer Akkaş ve hâkim Süleyman Karaçöl hakkında yakalama kararı

Akkaş ve Karaçöl, 'örgüt kurmakla' suçlanıyor

Savcı Muammer Akkaş

12 Eylül 2015 10:09

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "örgüt kurma" iddiasıyla soruşturma yürütülen eski savcı Muammer Akkaş ile eski hâkim Süleyman Karaçöl ile ilgili tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraçlarına karar verilen eski savcı Muammer Akkaş ile eski hakim Süleyman Karaçöl hakkında HSYK başmüfettişlerince hazırlanan ve savcılığa sunulan soruşturma dosyasını değerlendirdi.

Savcılık, şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ile "Cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin oluştuğunu, savcılarla ilgili "örgüt kurma" suçlamalarının olduğunu belirterek, gereğinin yapılması için Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinden,adı geçen kişilerin tutuklanması amacıyla yakalanmalarına karar verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski savcı Muammer Akkaş ile eski hakim Süleyman Karaçöl ile ilgili tutuklanmaları amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

 

Meslekten ihraç

 

Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına savcı olarak atanmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Akkaş, HSYK tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Hakim Süleyman Karaçöl ise İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinde hakimken Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına hakim olarak atanmıştı. Karaçöl de HSYK tarafından görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı.

HSYK 2. Dairesi, 12 Mayıs'ta savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihracına karar vermişti.

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