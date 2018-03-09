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Eski savcı Muammer Akkaş hakkında hazırlanan 'Dink iddianamesi' iade edildi

Eski savcı Muammer Akkaş hakkında Dink cinayeti soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame iade edildi

09 Mart 2018 16:04

15 Temmuz darbe girişiminden sonra  meslekten ihraç edilen eski savcı Muammer Akkaş hakkında Dink cinayeti soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame iade edildi.

İade edilen iddianamede Akkaş'ın Dink cinayeti soruşturmasında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından 58,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Hrant Dink cinayetine soruşturmasına 3 yıl bakan daha sonra FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski savcı Muammer Akkaş hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. 

İddianame üzerinde incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, iddianamenin iadesine karar verdi. Kararada, şüphelinin suç tarihinde birinci sınıf savcı olduğu belirtilerek, "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 90. maddesinin açık hükmü uyarınca görevden doğan veya görevi sırasında işlediği suçlardan dolayı birinci sınıfa ayrılmış olanlarla, ağır ceza mahkemesi heyetinde yer alanların son soruşturmasında görevli makamın Yargıtay Ceza Dairesi olmakla mahkememiz görevli değildir" denildi. İade kararında ayrıca şüpheli Akkaş hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesinde "FETÖ silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan devam eden kovuşturmasının bulunduğunu belirtildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerle iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesine karar verdi.

İddianame

Şüpheli Akkaş hakkında düzenlenen ve iadesine karar verilen iddianamede, şüphelinin İstanbul Cumhuriyet Savcısı sıfatıyla Hrant Dink cinayeti soruşturmasını yürütürken mesleki faaliyet alanına giren konularda yetkisini haksız ve hukuka aykırı olarak kullandığı, bir kısım tanıkları Ergenekon sanıkları aleyhine ifade vermeye zorlayarak, bu soruşturmayı Ergenekona bağlamaya çalıştığı iddia ediliyor. Şüphelinin ayrıca FETÖ mensubu kamu görevlilerini korumaya ve aklama çalıştığı belirtiliyor.
İddianame şüpheli Akkaş'ın "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve iki kez "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 27 yıl 6 aydan 58 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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