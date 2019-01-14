T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski savcı Ferhat Sarıkaya: Maddi sorunlar nedeniyle örgütün dediğini yaptım (2)

ESKİ SAVCI SARIKAYA'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 'FETÖ üyeliği' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yurt dışına çıkmasını telkin ettiğini

14 Ocak 2019 21:36

ESKİ SAVCI SARIKAYA\'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, \'FETÖ üyeliği\' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya\'nın, ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yurt dışına çıkmasını telkin ettiğini ve örgütten gelen yardımları kendisine ilettiğini söylediği Mehmet Saltan tanık olarak dinlendi. \'FETÖ üyeliği\' nedeniyle tutuklu bulunan Saltan, duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Saltan, Sarıkaya\'yı tanıdığını ancak kendisine borç para verdiğini, örgütle bağlantısının bulunmadığını söyledi.
Tanığın dinlenmesinin ardından savunma yapan Ferhat Sarıkaya\'nın avukatı, müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu nedeniyle şu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağına hükmederek, Sarıkaya\'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.
 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİ SAVCI SARIKAYA TAHLİYE TALEBİNE RET DuruşmanınFerhat SarıkayaMehmet SaltanSaltanSesGörüntülü Bilişim SistemiSaltan SarıkayaTanığınMahkemeSarıkayaDuruşma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24