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Yaşam

Eski savcı 150 kilo eroinle yakalandı

Eski Cumhuriyet Savcısı olduğu belirtilen ve 1986 yılında görevinden istifa ettiği öğrenilen A.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor

13 Ekim 2012 16:50

TEM otoyolunda durdurulan bir otomobilde 150 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin eski savcı olduğu öğrenildi.

Bir ihbarı değerlendiren Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları A.K idaresindeki 34 FCR 53 plakalı otomobili TEM otoyolu Kaynaşlı mevkisinde durdurdu.

''Dizel'' isimli eğitimli köpek eşliğinde yapılan aramada, otomobilin bagajında bulunan 6 valizin içerisinde toplam 150 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, otomobil sürücüsü A.K gözaltına alındı.

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