Eski savcı Ergenekon'dan gözaltında

“Ergenekon” soruşturması kapsamında evinde arama yapılan eski Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Ertaç Giray ve koruması gözaltında.



Sabah saatlerinde Ertaç Giray'ın İstanbul'daki evine gelen polis, arama başlattı. Avukatlık da yapan Giray, evindeki aramaların ardından gözaltına alındı. Ertaç Giray'ın emekli olduktan sonra özel olarak korumalığını yaptığı ileri sürülen H.K da, Sarıkamış ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

H.K'nin bugün İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.



"KAÇ DEDİ, KAÇTIM"



Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan eski Yüzbaşı Muzaffer Tekin yakalanmadan önce eski Savcı Giray'yın kendisine kaçmasını söylediğini, onun için saklandığını söylemişti. Eski Savcı Giray ise bu iddiayı yalanlamıştı.



BANKER BAKO - SAVCI İLİŞKİSİ



Giray’ın daha öncede “Banker Bako” olarak tanınan Baki Cengiz Aygün’ü sakladığı iddiasıyla evinde arama yapılmıştı.

İstanbul 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2001 yılında görülen davada mahkeme sanık Giray’ın, hükümlü ve birden fazla gıyabı tutuklaması bulunan ve Banker Bako adıyla tanınan Baki Cengiz Aygün’e yataklık suçunu işlediği sonucuna varmış ve Giray'a önce alt sınırdan iki yıl hapis cezası vermişti.



Ancak duruşmadaki iyi halini gözönüne alarak bu cezayı 1 yıl 8 aya indirmiş, ceza bir daha aynı suçu işlemeyeceği kanaatiyle 647 sayılı yasanın 9’uncu maddesi uyarınca ertelenmişti.





