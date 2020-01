Eski savcı Bharara medya sektörüne giriyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan eski New York Başsavcısı Preet Bharara medya sektörüne giriyor. Bharara, kardeşi Vinit'in 2014 yılında kurduğu Some Spider adlı medya şirketine başkan yardımcısı olarak katılacağı belirtildi.

New York Times'ın haberine göre, Bharara'nın önümüzdeki aylarda yayına girecek bir podcast programı sunacağı ve ayrıca şirkete ait haber ve eğlence sitelerine yazılar yazacağı bildiriliyor.

Gazetenin "muhtemelen ABD'nin en güçlü federal savcısıydı" diye nitelediği Bharara, savcılık döneminde basın toplantılarını bitirirken kullandığı "Stay Tuned" (Takipte Kalın) ifadesini, sunacağı podcast programının da ismi yaptı.

Savcılık kariyerinin ardından New York Üniversitesi'de ders vermeye başlayan Bharara'nın medya sektörüne de girerek, genelde özel hukuk bürolarında avukatlık yapmayı tercih eden muadillerinden farklı bir yol çizdiği belirtiliyor.

Bharara, medya sektöründe de "adalet konusunu işlemeyi ve insanları hesap verebilir tutmayı amaçlamaya devam edeceğini" vurgulayarak "Bu iş bugüne kadar yaptığım işin devamı olacak. Sadece daha önce sahip olduğum yetkilere artık sahip değilim, o kadar" dedi.

Bharara'nın kardeşi Vinit, haber ve eğlence medyasına girmeden önce ABD'nin en büyük bebek bezi sitelerinden Diapers.com'u kurmuş ve ardından siteyi Amazon'a 540 milyon dolara satmıştı.

Eski savcı Bharara'nın çocukluk arkadaşı Marc Lore da, kardeşi Vinit'in medya işinin en büyük yatırımcılarından. Lore kurucusu olduğu Jet.com sitesini Walmart'a 3.3 milyar dolara satmıştı.