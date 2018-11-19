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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı

6 ilde eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli gözaltına alındı

19 Kasım 2018 15:34

Ankara'da yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında, ByLock kullandıkları iddiasıyla eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirtilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde eş zamanlı operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, 14 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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