Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Adnan Oktar grubuyla ilgili konuştu: Çocuklarım üzerinden tehdit aldım

Adnan Oktar grubundan Oktar Babuna'nın 1999 yılında başlattığı ilik kampanyasına karşı çıkan dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş ilk kez Babuna ve Adnan Oktar grubu hakkında konuştu.

Durmuş, Babuna'nın kız kardeşleri tarafından tehdit edildiğini söyledi, "Oğlumun, kızımın ev adreslerini, telefonlarını söylediler. Çocuklarım üzerinden tehdit aldım" açıklamasında bulundu ve Adnan Oktar grubu ile Oktar Babuna hakkında devletin kendisine başvurduğu takdirde bildiklerini anlatacağını ekledi.

Türkiye, Oktar Babuna’nın adını 1999 yılında başlayan ilik nakli kampanyasıyla duymuştu. Kanser olduğu gazetelere verilen ilanlarla duyurulan Babuna için babası Prof. Cevat Babuna, ilik bulunması amacıyla büyük bir kampanya başlatmıştı.

Türkiye, kampanyaya büyük destek verdi. Fakat toplanan 160 bin kan örneğinden 120 bin örnek kanın ABD'ye gönderildiği ortaya çıktı. Örneklerin gönderilmesine karşı çıkan isimlerden biri ise dönemin MHP'li Sağlık Bakanı Osman Durmuş'tu.

Milliyet Gazetesi'nden Mert İnan'ın haberine göre bu dönemde Durmuş, Adnan Oktar gurubu tarafından tehdit edildi. Durmuş, "Kanın gönderilmesi, genetik şifremizin çözülmesi açısından stratejik tehlike oluşturur" demişti.

“Çocuklarım üzerinden tehdit edildim”

Adnan Oktar yapısına yönelik operasyonun ardından Durmuş, Oktar Babuna'nın kız kardeşleri tarafından o dönem tehdit edildiğini açıkladı. Durmuş, "Oğlumun, kızımın ev adreslerini, telefonlarını söylediler. Çocuklarım üzerinden tehdit aldım" dedi.

Durmuş, yaşadığı tehdit hadisesini şöyle anlattı: "Bir gün Oktar grubundan bazı kişilerin bir bakan arkadaşımızın sayesinde Meclis kulisinde gezip görüntü aldıklarını gördüm. Bu şekilde beni dolaylı yoldan tehdit ediyorlardı. Bana göre bu mesajdı, 'Meclis'e bile girer kayıt alırız' şeklinde. Eşimle bir gün Ankara'da Angora Pastanesi'nde otururken Cevat Babuna ve iki kızı yanımızda belirdi. Babuna'nın kız kardeşlerine sohbet sırasında, Oktar Babuna hakkında kitap yazacağımı söyledim. 'Biz de sizinle ilgili yazarız' deyince, 'Ne yazacaksınız?' dedim. Bu konuşmada oğlumun, kızımın ev adreslerini, telefonlarını söylediler. Çocuklarım üzerinden tehdit edildim. Eşim de kitabı yazmam halinde hakkını helal etmeyeceğini söyleyince kitap yazmaktan vazgeçtim."

“Devlet bilgime başvurursa, bildiklerimi anlatırım”

Durmuş, sözlerine Adnan Oktar grubunun aralarında siyasilerin de bulunduğu birçok kişiden yardım aldığını ve ellerinde ‘sosyete’den insanların çocuklarına ait kasetler olduğunu söyleyerek devam etti: “Oğlu ve kızları sonradan Cevat Babuna'yı bile tehdit ettiler."

Ayrıca eski sağlık bakanı, Babuna ya da Oktar’dan şikayetçi olmak ya da suç duyurusunda bulunmak gibi bir girişim içinde olmadığını, artık milletvekilliği yahut bakanlık gibi bir pozisyonda da bulunmadığını ekledi: “Geçmişte bu kişilerin kan örneklerini ABD'ye pazarladıklarını söylerken, sesimi duymak istemediler. Devlet bilgime başvurursa, bildiklerimi anlatırım. Bunun dışında kişisel girişim içinde olmam."