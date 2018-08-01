Semin Babuna: Adnan Oktar bir atom bombası gibi ailemizin içine düştü, tek arzum çocuklarımın itirafçı olması

Prof. Dr. Cevat Babuna'nın eşi Semin Babuna, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Babuna, beş çocuğunun beynini yıkadığını ileri sürdüğü Adnan Oktar'ın, ailesine atom bombası gibi düştüğünü söyledi. Babuna, "Bu aileyi parçalayıp çocukları zehirledi. 25 yıl eşimle birlikte çocuklarımın kurtulması için mücadele ettik, bu mücadelemi bugün de devam ettireceğim. Bu saatten sonra tek arzum, çocuklarımın bir an önce pişman olup, itirafçı olmaları" dedi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, "Bu saatten sonra tek arzum, çocuklarımın bir an önce pişman olup, itirafçı olmaları. Bildikleri ne varsa artık devlete anlatsınlar" ifadesini kullanan Babuna, şöyle devam etti:

"Beyinlerinin artık normale dönmesini istiyorum. Devlet bu çocukları tedavi etmeli. Adnan Oktar devri bitti artık. Umudum artık daha büyük ve çocuklarımın kurtulacağına inanıyorum. Çünkü bu çocuklar o adamın yanında her türlü kötülüğe uğradılar, artık bitsin"

Çocuklarıyla 2006 yılından beri hiçbir şekilde görüşemediğini belirten Babuna, "2006 öncesine kadar yine yüz yüze görüşebiliyorduk. Bu tarihten sonra 3-4 aile birlikte tanık olarak Adnan Oktar'dan şikayetçi olduktan sonra bu görüşmeler de sona erdi. Bununla da kalmadı, başımıza her türlü pislik geldi. Şantaj yaptı, sürekli iftiralarda bulundu, mahkemelerimiz oldu ve tüm bu mahkemelerden beraat ettik ve tüm bunlarla tek başına uğraştık. Ailemizi bir dünya iftara attı" diye konuştu.

Babuna, Oktar'ın 'mehdi olduğu' iddiasıyla çocuklarının beyninin yıkandığını söyledi. Oktar'ın yanından kaçıp gelenlerin kendisine, kızlarının şiddet gördüğünü söylediğini anlatan Babuna, "Oysa biz bir defa olsun çocuklarımıza el kaldıran bir aile değildik. Sadece benim kızlarım da değil oradaki bütün kadınlar şiddet görüyormuş. Bu adam son yüzyılın deccali" ifadesini kullandı.