Eski Sağlık Bakanı Akdağ’dan hasta muayene süresi açıklaması: 10 dakika yetmez

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında muayene süresi tartışması yaşandı. CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesini eleştirerek, “Siz Sayın Bakanım beş dakikada bir hastaya özel yükümlüğünüzü nasıl yerine getirebilirsiniz” diye sordu. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, "Ben getiremem” yanıtını verdi. Akdağ, “10 dakika da yetmez 20 dakikaya da çıkarmaya gayret etmek lazım” dedi.

AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ın ilk imzacısı olduğu ve 110 milletvekilinin imza attığı 17 maddelik ‘Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ iki tali komisyonda görüşüldü. Teklif önce Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda daha sonra da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ele alındı.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı da yapmış olan Komisyon Başkanı Akdağ’ı eleştirerek şunları söyledi:

"Artık altından kalkacak durumda değiliz"

“Devamlı şekilde sağlıkta şiddet yasası geliyor. Demek ki yapamıyoruz. Beceremiyoruz. Burada da eksiklik var…Milletvekili olarak devamlı telefonlarımız ‘randevu alamıyoruz, tedavi olamıyoruz’ diye çalıyor. Artık altından kalkacak durumda değiliz. Ve konuşmak durumundayız. Bunu bu şekilde kısıtlayarak olamaz. Sadece bu konuyu da ‘sağlıkta şiddetle ilgili burada kanun maddesi var. Bununla ilgili konuşalım’ demeyi de ben uygun bulmuyorum. Çünkü, vatandaşın yaşamış olduğu tüm sağlık problemini burada masaya yatırmak durumundayız. Çünkü, biz Meclis’iz. Meclis olarak bunu konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız. Sayın Başkan sizin davranışınızı açıkçası bir hekim olarak yadırgıyorum…Bunlara duyarsız kalmanızı açıkçası kınıyorum.”

CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesine yol açan düzenlemeyi eleştirerek şöyle konuştu:

"İstediğiniz sağlıkta şiddet yasasını çıkarın, istediğiniz malpraktis yasasını çıkarın maalesef çözüm olmayacaktır"

“Siz bu beş dakikada ‘hasta tam sağlığa ulaştım’ diyor. Siz sağlığa erişimi engelleyen bir sistem kurmuşsun…Bataklık var, biz sivrisinek ile uğraşıyoruz…Bizim en çok maruz kaldığımız orada sağlık sisteminde ben size açıkça söyleyeyim, darptan önce sözel saldırılar var…Hasta girip, çıkması, soyunması vesaire…çok zordur… Hasta orada tatmin olmadığı zaman zaten orada olay bitiyor. Biz bataklığı kurutmadıktan sonra istediğiniz sağlıkta şiddet yasasını çıkarın, istediğiniz malpraktis yasasını çıkarın maalesef çözüm olmayacaktır. Diyor ki, Türk Borçlar Kanunu’nda ‘doktor hastaya özel yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda.’…Siz Sayın Bakanım beş dakikada bir hastaya özel yükümlüğünüzü nasıl yerine getirebilirsiniz.”

Daha sonra Akdağ ve Kasap arasında şu diyalog yaşandı:

"Niye beş dakikaya izin veriyorsunuz?"

“- Başkan Akdağ: Ben getiremem

- CHP'li Kasap: Niye beş dakikaya izin veriyorsunuz?

Akdağ: Beş dakikada ben yapamam beş dakika diye de bir şey yok zaten

- Kasap: Sayın Bakanım 10 dakika da var mı?

- Akdağ: 10 dakika var

- Kasap: 10 dakikada siz bana çocuk beslenmesini anlatabilir misiniz?

- Akdağ: 10 dakika da yetmez 20 dakikaya da çıkarmaya gayret etmek lazım. Şimdilik 10 dakika…” (ANKA)