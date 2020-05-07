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Koronavirüs

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Mahallemiz karantinaya alındı

07 Mayıs 2020 09:09

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın, Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan mahallede ikamet ettiği belirtildi. Twitter hesabından açıklama yapan Demircan, "Mahallemiz karantinaya alındı. Bizde Allah'a şükür herhangi bir şey yok" dedi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Koronavirüs  (Covid-19) salgını nedeniyle, pozitif vaka görülen ilçenin en büyük mahallesi olan Ziyagökalp ile dağınık bir yerleşime sahip olan Kuruçay Mahallesi gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da karantinaya alınan Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan evinde kaldığı belirtildi.

Demircan, Twitter hesabından,  "Mahallemiz karantinaya alındı. Bizde Allah’a şükür herhangi bir şey yok. Kurallara uyma konusunda gevşeklik göstermeyelim. Herkese sağlık ve esenlikler dilerim." açıklamasını yaptı. 

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