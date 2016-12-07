​Eski Sabah yazarı: Beni Sevilay Yükselir kovdurdu!

Eski Sabah yazarı Sami Tosun, kendisini gazeteden Sevilay Yükselir'in kovdurduğunu öne sürdü. “Efendim, bundan yıllar önceydi. Tam olarak dört yıl önce. Sevilay o zaman yükseliyordu. Tayyip Bey’in uçağıyla dolaşıyor, ‘aile’yle yakın temas halinde yaşıyor, hatta Emine Hanım’la kendi meşrebine göre şakalaşıyordu. ‘Kız Sevilaaaay!’ falan. Beni tam olarak o zaman ihbar etti" diyen Tosun, "Sevilay Hanım, ki o zamanki soyismi Yükselir idi, beni insan kaynakları departmanına şikayet etmişti. ‘Bu Sami Tosun aslında Hakan Gülseven’dir, Tayyip Bey’e muhalefet eden tehlikeli bir simadır’ demiş hakkımda" iddiasını ileri sürdü.

Sami Tosun'un Redaktif.com'da yayınlanan (7 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Efendim, bundan yıllar önceydi. Tam olarak dört yıl önce. Sevilay o zaman yükseliyordu. Tayyip Bey’in uçağıyla dolaşıyor, ‘aile’yle yakın temas halinde yaşıyor, hatta Emine Hanım’la kendi meşrebine göre şakalaşıyordu. ‘Kız Sevilaaaay!’ falan… Beni tam olarak o zaman ihbar etti…”

“Bir gün gazeteden beni arayıp yazılarıma son verildiğini bildirdiler. Twitter’dan arada bir sırf entelektüel çevre edineyim diye nazire yaptığım Sevilay Hanım, ki o zamanki soyismi Yükselir idi, beni insan kaynakları departmanına şikayet etmişti. ‘Bu Sami Tosun aslında Hakan Gülseven’dir, Tayyip Bey’e muhalefet eden tehlikeli bir simadır’ demiş hakkımda. İnsan kaynakları da Sabah’ın eklerinin yönetimini çağırarak tebliğde bulunmuştu.”

“Aslında Sevilay Hanım teğet geçmişti. Şöyle ki: Hakan Gülseven benim çocukluk arkadaşımdı. Beni medya alemine sokan da oydu. Ama o kadardı. Kasım 2012’de, o zaman soyismi Yükselir olan Sevilay Hanım’ın ihbarı sonucunda ve ‘Hakan Gülseven olduğum şüphesiyle’ yazılarım kesildi…”