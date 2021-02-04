Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Kutan: Tayyip Bey'in Asiltürk'ü ziyaretinden memnun oldum

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin olarak, "Çok iyi, memnun oldum" yorumunu yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Kutan, "Tayyip Bey, Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti... Ne diyorsunuz?" sorusuna, "Tayyip Bey'in yaptığı insanlık.. Çok iyi... Memnun oldum." yanıtını verdi. Kutan, Erdoğan'la bazı düğün ve cenazelerde bir araya geldiklerini, en son 5 ay önce görüştüklerini belirtti.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak da Kutan, "Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı yok... Şu anda en büyük ihtiyaç anlaşmadır... Birlik-beraberliktir... Uzlaşmadır." ifadesini kullandı.