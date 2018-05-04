Eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı'ndan ittifak tepkisi: Yönetimin Milli Görüş'le alakası kalmadı

Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu, Saadet Partisi’nin CHP ile yaptığı ittifakına tepki gösterdi.

Platform adına açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, “Milli Görüş üç beş Milletvekili için harcanacak bir değer değil büyük bir davanın adıdır ve artık bu Saadet Partisi yönetiminin Milli Görüş’le alakası kalmamıştır” dedi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu adına yazılı açıklama yapan eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın yapılan ittifakı eleştirerek “Son derece kritik bir seçim öncesi siyasi partilerimizin özellikle muhalefet partilerinin ülkedeki durumdan ne kadar habersiz olduklarını görmek biz Sadık Milli Görüşcü’leri üzmüştür” denildi. “Özellikle muhalefet partilerinin başkanlarının görüşme trafiğindeki hız kendi seçmenlerinin de başını döndürdüğünü” belirten Aydın, şu açıklamalarda bulundu:



“İttifak değil ortak hükümet kursunlar”

“Ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan muhalefet partileri, barajı aşmış sayılmak, birkaç milletvekili fazla çıkarmak, hazine yardımına ulaşmak gibi amaçlarını gizlemeden ittifak kurmuşlardır. Bu ittifak, her türlü samimiyetten uzak tamamen hesabi ve fırsatçı bir beraberlik halidir. Fikir ve gönül iklimi farklı kitlelerin temsilcilerinin bu beraberliği siyaseten de çok yanlıştır. Bu tür partilerin seçim ittifakı değil, koalisyon hükümetleri kurmaları daha doğru olup böyle de ola-gelmiştir.”