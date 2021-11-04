Eski Rusya teknik direktörü Cherchesov: Fatih Terim, benim için dünyada tektir

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Kritik maç öncesi değerlendirmede bulunan Rus teknik direktör Stanislav Cherchesov, Galatasaray'a ve Fatih Terim'e övgülerde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 7 puanla lider olan Galatasaray, 4. grup maçında Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

Kritik mücadele öncesinde Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Stanislav Cherchesov, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın ilk maçta şanslı olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maç dengeli olsa da Galatasaray biraz daha şanlıydı ama Bu maç farklı olacak. Galatasaray bu maçta bir adım önde olacak." dedi

"Fatih Terim nasıl maçı nasıl oynayacağını biliyor" diyen Cherchesov, "Fatih Terim, benim için dünyada tektir." diye konuştu.

Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı yorumu

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Muhakkak ki hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. Bu gruptan çıkarsak bizim de söyleyeceğimiz çok şey olacak" dedi. Terim, "Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi grubu çektik. Son 16'ya çıkacağız çıktığımız zaman. Arkası 8, 4. Bundan sonra rakibimiz, aşağı yukarı buradaki rakipler ayarında olacaktır" ifadelerini kullandı.