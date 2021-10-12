Eski Rusya devlet başkanı Ukrayna'ya "vasal" dedi; Zelenski'ye hakaret yağdırdı

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Rusya Federasyonu'nun eski devlet başkanı Dmitri Medvedev, Ukrayna yönetimine "vasal*" diye hitap ederek Moskova'nın Kiev ile masaya oturmaması gerektiği yönünde fikir belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ilhak edilen Kırım'ın geri verilmesi ve ülkenin doğusunda Moskova yanlısı gruplarla Ukrayna ordusu arasında 7 yıldır süren çatışmaların son bulması için Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi teklif etmişti. Kremlin, Kırım'ın statüsünün tartışmaya açık olmadığını söylemiş ve iki tarafın yüz yüze görüşmek için gündemlerinin uyuşmadığını belirterek çağrıyı geri çevirmişti.

Kommersant için bir köşe yazısı kaleme alan Medvedev, ismini direkt olarak kullanmadan Zelenski'ye "zayıf", "cahil" ve "güvenilmez" dedi. Eski Rusya lideri, aynı zamanda ülkenin "tamamen ABD'ye bağlı olduğunu" iddia etti.

Geçen seneye kadar başbakan olarak görev yaptıktan sonra yeni yaratılan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı rolüne atanan Medvedev, "Onlarla nasıl anlaşma yapabilirsiniz. Bizim için vasallarla anlaşmak manasızdır" dedi.

Zelenski'yi Neo-Nazi ve faşist gruplarla işbirliği yapmakla suçlayan Medvedev, Ukrayna liderinin ailesinin Yahudi kökenlerine de değinerek, "Siyasi durum değiştiğinde sırtına sarı bir yıldız dikecekler" yazdı.

"Bu tavırlara destek vermek onu açıkça iğrendiriyor, çünkü ailesi tarih boyunca bunlara karşı direndi" yazan Medvedev, "Ancak bunu yapmak zorunda. Yoksa duvarları beyniyle boyarlar. O yüzden onların fikirlerini yaymak zorunda" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Rusya'nın müzakereler için Zelenski'nin yerini "aklı başında" birinin almasını beklemesi gerektiğini belirtti.

Kremlin, daha sonra Medvedev'in Ukrayna konusundaki görüşlerinin kendilerininkiyle uyuştuğunu ifade etti.

*Avrupa feodal sistemi içerisinde, derebeyine hizmet karşılığında, kendisine toprak ya da köylü tahsis eden kişi ya da kişiler olarak ifade edilir. Bu doğrultuda bazı kişilere yurtluk tahsil edilmez ve efendilerinin şatolarında yaşarlardı.

Vasal devlet ise feodal yapı altında çalışma prensibine sahip devlet olarak ifade edilir. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında işlev gören bir sistemdi. Devlete hizmet karşılığı ile beraber toprak veya köylü tahsis etmek üzerine öne çıkar.