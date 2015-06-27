Eski Rusya Başbakanı Primakov hayatını kaybetti

Eski Rusya Başbakanı Yevgeni Primakov, 85 yaşında Moskova'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Primakov, 1998'de Viktor Çernomirdin'den koltuğu devralmış, 1999'da Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından görevinden alınmış, yerine gelen Sergey Stepaşin'a koltuğunu devretmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Primakov, yaklaşık 3 haftadır Moskova'daki bir klinikte beyin tümörü teşhisiyle tedavi görüyordu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Primakov'un aile ve yakınlarına taziye dileklerinden bulundu. Çok sayıda ülkenin devlet başkanı da Primakov için taziye mesajı yayımladı.

Primakov, 29 Ekim 1929'da Kiev'de doğdu. 1953'te Moskova Üniversitesi Doğu Bilimleri Enstitüsü'nden mezun oldu.Eski Sovyetler Birliği ve Rusya'da ekonomi ve Arap ülkeleri uzmanı olarak bilinen Primakov, 1988 yılında Sovyetler Birliği Yüksek Konseyi'ne seçilerek siyasi kariyere başladı.

Sovyetler Birliği dağılana kadar bu görevde kalan Primakov, 1991'de iki ay süreyle Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) İç İstihbarat Başkanlığı, 1991-96'da ise Dış İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Primakov, 1996-1998 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.Daha sonra başbakan olarak görev yapan Primakov, Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından 1999'da görevden alındı. Aynı yıl Devlet Duması milletvekili seçilen Primakov, görev süresinin dolmasıyla siyasete veda etti.