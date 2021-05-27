Eski Rumen diktatör Nikolay Çavuşesku'nun uçağı açık artırmaya çıkıyor

Romanya'nın eski diktatörü Nikolay Çavuşesku'nun filosuna ait Rumen yapımı yolcu uçağı açık artırmada satışa sunuluyor.

Euronews'in haberine göre; üzerinde "Romanya Sosyalist Cumhuriyeti" yazan Rombac marka uçak için 150 kadar koleksiyoncu ve havacılık düşkünü kıyasıya bir mücadele verecek. Artmark müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek açık artırmaya internet ve telefon vasıtasıyla katılınabilecek. Açık artırmanın "en değerli parçası" olarak tanıtılan yolcu uçağının açılış fiyatı 25 bin euro olacak. Açık artırma gece yarısı sona erecek.

Orta menzilli uçak İngiliz British Aircraft Corporation (BAC) lisansı ile başkent Bükreş'te üretildi. Romanya böylece Doğu Avrupa'da ilk yolcu uçağı üreten ülke olma özelliğini elde etti.

1986'da hizmete sokulan uçak, Çavuşesku'nun devrilmesi ve eşi Elena ile idam edildiği Aralık 1989'a kadar diktatörün filosunda bulundu.