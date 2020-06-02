Eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici: Eleştirel kanallara ceza yağdırmakla meşgul olan RTÜK’ün gücü, bitkisel ve cinsel ürün pazarlayan TV’lere yetmiyor

CHP kontenjanından eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Yeni Akit Gazetesi'nin"CHP’li üye ahlâksızlığın temsilcisi gibi çalışmış" başlıklı haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bildirici, "RTÜK’ün 'ahlak bekçiliği' de yalan! Eleştirel kanallara ceza yağdırmakla meşgul olan RTÜK’ün gücü, bitkisel ve cinsel ürün pazarlayan TV’lere yetmiyor. Bu TV’ler yıllardır yayına devam ediyorlar ama RTÜK yönetimi hala genel ahlakı koruduğundan söz edebiliyor. RTÜK yönetimini, asli işlerini yapmadıkları ve aralarında çıkar ilişkisi kurdukları için eleştirdikçe başka yerlerden bana yönelik saldırılar geliyor. Bugün de Yeni Akit’e, ürün pazarlayan kanallarla ilgili karşı oylarımı haber yaptırmışlar." ifadesini kullandı.
Bildirici açıklamasında şunları kaydetti:
"Bir daha söyleyeyim, bu yayınlara cezaya karşı değilim. Nitekim ilk toplantılarda bu kararların tümüne kabul oyu verdim. Ebubekir Şahin’in yasalara aykırı olarak üç ayrı yerde görev yapmasına karşı başvurum değerlendirilmeyince TÜRKSAT’tan ayrılmasını zorlamak için onun yönettiği toplantıdaki kararlara karşı çıktım.
Karşı oy yazılarımda da bu TV’lere cezaya karşı olmadığımı ama hukuksuzluk nedeniyle böyle oy kullandığımı belirttim. Ebubekir Şahin, karşı oy yazılarımı RTÜK’ün web sayfasındaki kararların altında kullanmayarak yine suç işliyor. RTÜK ve Akit’e soruyorum, madem bu kadar duyarlısınız neden o kanalları yıllarca engellemediniz? Ben orada sadece 3.5 ay görev yaptım. Oradan hukuksuz olarak uzaklaştırılalı da 6 ay oldu ama bu tür yayınlar neden hala devam ediyor? Bu arada harcırahlara ödenen parayı açıklamanızı da da bekliyorum… Madem 'genel ahlak' konusunda bu kadar duyarlısınız da nasıl oldu da bu televizyon kanallarına lisans verip yıllarca yayın yapmalarına göz yumdunuz? Neden? Ne karşılığında?"
Yeni Akit gazetesinin "CHP’li üye ahlâksızlığın temsilcisi gibi çalışmış" başlıklı haberinde ise şu ifadeler kullanıldı:
"RTÜK üyeliğine CHP kontenjanıyla seçilen, ancak tarafsızlığını kaybettiği, gizli bilgileri kamuoyuna açıkladığı gibi gerekçelerle üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’nin, görev yaptığı yaklaşık 3.5 aylık süre zarfında, ekranlardan sahte cinsel ürün ve bitkisel ilaç satanlara ceza verilmemesi için çaba sarf ettiği ortaya çıktı.
Bildirici, katıldığı toplantılarda tam 51 kez sahte cinsellik ve bitkisel ürünlerin pazarlandığı yayınlara ceza verilmemesi için oy kullandı. Bildirici’nin, Doruk Tv, Evin Tv, Sıla Tv, Metro RTV, Kanal C, Gala Tv, Hazan Tv, 365 gibi televizyonlarda reklamı yapılan sahte ürünlerin, cinsel performansı artırdığı ve cinsel sorunlara çözüm olduğu yalanlarını belgeleyen uzman raporlarına karşı çıktığı ortaya çıktı.
Sağlık beyanıyla sahte ürün satışının yasak olduğu, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına yer verilemez…” hükmü ile yasaklanmış olmasına rağmen, Bildirici bu tv kanallarına ceza verilmesine karşı çıktı.
Akit’in, “sahte cinsel ürün yayınlarına ceza verilmesine ilişkin RTÜK kararlarına neden karşı oy kullandığınız” sorusunu Bildirici, şöyle cevapladı:
Bütün derdi Şahin’miş!
“Ben bu yayınlara ceza verilmesine karşı değilim. RTÜK Başkanı’nın yasalara aykırı olarak üç ayrı yerde görev yapmasına karşı başvurumun değerlendirilmemesi nedeniyle onun yönettiği toplantıdaki tüm kararlara karşı çıktım. Karşı oy yazılarımda da kararların içeriğine karşı olmadığımı ama hukuki nedenle böyle oy kullandığımı belirttim.”
Bildirici, “Usuli açıdan kararlara itiraz etti iseniz, sonuçta sahte ürünlerin cezasız kalması için oy kullanmış oldunuz. Aldığınız maaşı hakkettiğinize inanıyor musunuz. Maaşınızı iade edecek misiniz” sorumuzu ise, cevapsız bıraktı."