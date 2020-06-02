Eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici: Eleştirel kanallara ceza yağdırmakla meşgul olan RTÜK’ün gücü, bitkisel ve cinsel ürün pazarlayan TV’lere yetmiyor

CHP kontenjanından eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Yeni Akit Gazetesi'nin"CHP’li üye ahlâksızlığın temsilcisi gibi çalışmış" başlıklı haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bildirici, "RTÜK’ün 'ahlak bekçiliği' de yalan! Eleştirel kanallara ceza yağdırmakla meşgul olan RTÜK’ün gücü, bitkisel ve cinsel ürün pazarlayan TV’lere yetmiyor. Bu TV’ler yıllardır yayına devam ediyorlar ama RTÜK yönetimi hala genel ahlakı koruduğundan söz edebiliyor. RTÜK yönetimini, asli işlerini yapmadıkları ve aralarında çıkar ilişkisi kurdukları için eleştirdikçe başka yerlerden bana yönelik saldırılar geliyor. Bugün de Yeni Akit’e, ürün pazarlayan kanallarla ilgili karşı oylarımı haber yaptırmışlar." ifadesini kullandı.

Bildirici açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir daha söyleyeyim, bu yayınlara cezaya karşı değilim. Nitekim ilk toplantılarda bu kararların tümüne kabul oyu verdim. Ebubekir Şahin’in yasalara aykırı olarak üç ayrı yerde görev yapmasına karşı başvurum değerlendirilmeyince TÜRKSAT’tan ayrılmasını zorlamak için onun yönettiği toplantıdaki kararlara karşı çıktım.

Karşı oy yazılarımda da bu TV’lere cezaya karşı olmadığımı ama hukuksuzluk nedeniyle böyle oy kullandığımı belirttim. Ebubekir Şahin, karşı oy yazılarımı RTÜK’ün web sayfasındaki kararların altında kullanmayarak yine suç işliyor. RTÜK ve Akit’e soruyorum, madem bu kadar duyarlısınız neden o kanalları yıllarca engellemediniz? Ben orada sadece 3.5 ay görev yaptım. Oradan hukuksuz olarak uzaklaştırılalı da 6 ay oldu ama bu tür yayınlar neden hala devam ediyor? Bu arada harcırahlara ödenen parayı açıklamanızı da da bekliyorum… Madem 'genel ahlak' konusunda bu kadar duyarlısınız da nasıl oldu da bu televizyon kanallarına lisans verip yıllarca yayın yapmalarına göz yumdunuz? Neden? Ne karşılığında?"

Yeni Akit gazetesinin "CHP’li üye ahlâksızlığın temsilcisi gibi çalışmış" başlıklı haberinde ise şu ifadeler kullanıldı: