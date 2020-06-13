Eski RTÜK üyesi Bildirici'den Başkan Şahin'in atamasına tepki: RTÜK’ün siyasi iktidarın arka bahçesi haline geldiğinin yeni bir kanıtı

Eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının kamu kaynaklarının yağmalanması olduğunu belirterek, "Bu atama RTÜK’ün bağımsızlığının kalmadığının ve siyasi iktidarın arka bahçesi haline geldiğinin de yeni bir kanıtıdır" dedi.

Kamu bankalarının genel kurulları yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Bakan Yardımcısı güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetimine atanmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

"Kamu kaynaklarının yağmalanmasıdır"

RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu atamaya tepki gösterdi. Bildirici Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Girişimlerin sonucunda TÜRKSAT’tan istifa etmek zorunda kalan RTÜK Başkanı Şahin’e yeni gelir kapısı bulunmuş. Anlaşılan RTÜK’teki maaşı, Basın İlan’daki huzur hakkı yetmemiş. Halkbank’a atanması -RTÜK ile ilgili olmadığı için- yasal olabilir ama ahlaki değil, vicdani hiç değil.

Bankacılık ile hiçbir ilgisi, bilgisi, birikimi olmayan Şahin’e Halkbank’tan da maaş ödenmesi kamu kaynaklarının yağmalanmasıdır. Seçili bürokratlara üç dört maaş ödemek için liyakatın önemsemediğinin yeni bir göstergesidir.

Ayrıca bu atama RTÜK’ün bağımsızlığının kalmadığının ve siyasi iktidarın arka bahçesi haline geldiğinin de yeni bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.