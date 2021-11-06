Eski RTEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Sandıkçı (77) Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

RTEÜ eski İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Sandıkçı Koronavirüs nedeniyle Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Sandıkçı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. RETÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, sosyal medya paylaşımında, "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi'nin 18 yıl dekanlığını yapan, üniversitemizin kuruluşunda büyük emekleri olan, zor zamanlarda ilkeli duruşundan taviz vermeyen hadis âlimi muhterem hocamız Prof. Dr. Kemal Sandıkçı'yı maalesef kaybettik. Mevlam rahmetiyle muamele eylesin. Başta yakınları olmak üzere üniversitemiz camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Sandıkçı, yarın öğle vakti Ardeşen Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kemal Sandıkçı kimdir?

1944 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. 1966 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu, 1970 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. 1977 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü'nde Hadis Anabilim Dalı Asistanı oldu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yüksek lisansını, doktorasını ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet S. Hatipoğlu yönetiminde tamamladı. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yrd. Doç., 1987 yılında Doç., 1993 yılında da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi'ne ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kurucu Dekan olarak atandı. 2012 yılına kadar dekanlık görevini sürdüren Kemal Sandıkçı 2013 yılında emekli oldu. Evli ve 7 çocuk babasıdır.