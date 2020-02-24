Eski Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis memuru 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklandı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılığın mahkemeye sevk yazısında, şüphelinin 11 Aralık 2018 tarihinde Rize İl Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, asıl hedefinin şehit müdür olduğu, soğukkanlı tavrının cinnet hali ile açıklanamayacağı belirtildi.

"Ortaöğretim döneminde itibaren örgütle bağı kopmadı"

Sevk yazısında şüphelinin tüm davranışlarının soğukkanlı bir biçimde olduğu ifade edildi. Yazıda, ''Şahsın ortaöğretim döneminden itibaren örgütle bağının hiçbir şekilde kopmadığı, başka hiçbir yapıya ideolojik manada bir yakınlığının bulunmadığı, yine 2014 yılı ve darbe girişimi sonrasında örgüt jargon ve söylemleri doğrultusunda beyanlarda bulunduğu tespit edildiğinden şüphelinin örgüt üyesi olduğunun sabit olduğu, işlemiş olduğu cinayeti örgütsel talimat ile işleyip işlemediği tam olarak ispat edilememiş olsa da şüphelinin örgüt üyesi olduğu halde bu eylemi gerçekleştirdiğinin ispatlandığı'' belirtildi.

Şüpheli Sarıcaoğlu’nun profilinin değerlendirildiği sevk yazısında, ''Terör örgütleri açısından 'yalnız kurt' olarak tabir edilebilecek veya örgüte yönelik adli idari soruşturmalar sebebiyle radikalleşmiş örgüt mensubu olduğunun değerlendirildiği veya örgüt tarafından bu güne kadar kamufle edilen örgütsel bilinen bağlantıları en alt düzeyde tutulan gizlenme ve renklenme konusunda faaliyet yürüten Karlov suikastı ve benzeri eylemlerde intihar eylemi yapmaya dahi teşebbüs edebilecek, bu aşamaya kadar deşifre edilmemiş bir hücreye mensup bir kişi olabileceği değerlendirilmiştir'' görüşü savunuldu.

Abisinin ifadelerine yer verildi

Şüphelinin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da ifadesine yer verilen yazıda, şüphelinin üniversite hazırlık ve üniversite döneminde FETÖ’ye ait dershanelerde eğitim gördüğü, evlerinde kaldığı, bu yapıya şüpheliyi kendisinin yönlendirdiğini,17-25 Aralık olayları sonrasında şüpheli ile yaptığı görüşmelerde ve örgütsel bağını devam ettirdiğini düşündüğünü, kardeşinin yapı olarak sakin huylu bir şahıs olduğunu, cinayet olayında iddia edildiği gibi cinnet haliyle veya anlık parlama ile eyleme girişmiş olmayacağını ifade etti.

Eşinin FETÖ ile irtibatlı olduğunu söyledi

Şüphelinin eşi Semihan Sarıcaoğlu’nun sevk yazısında yer alan ifadesinde eşinin FETÖ ile irtibatlı olduğunu, Ardahan ve Rize’de eşinin ısrarıyla örgüt toplantılarına katıldığı, şüphelinin de sohbet toplantılarına katıldığını söylediğine yer verildi.

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hakkındaki FETÖ bağlantısı iddialarını reddetmişti.

TIKLAYIN | Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis memuru FETÖ bağlantısı iddiasını reddetti