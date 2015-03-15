Eski rehine IŞİD'i anlattı



Sunday Times gazetesine bir yazı yazan Espinosa, 23 kişilik bir rehine grubuyla birlikte esir tutulduğu ifade etti. Bu sırada IŞİD'in başını keserek öldürdüğü Amerikalı gazeteci James Foley, yardım çalışanları Alan Henning ve Peter Kassig ile tanıştığını kaydetti.

Espinosa kaldığı hücrede her gün silah sesleri, çığlıklar ve dayak sesleri duyduğunu yazdı. İspanyol gazeteci, “Cihatçı John” lakaplı IŞİD üyesinin bıçağı boynuna dayayarak kendisini başını kesmekle tehdit ettiğini ifade etti. Rehinelere infaz edilmiş insanların fotoğraflarının gösterildiğini kaydetti.

İspanyol gazeteci Espinosa “Bizi gözetim altında tutan üç İngiliz savaşçı, onlara Beatles diyorduk, bu oyunları seviyorlardı” ifadelerine yer verdi.

Espinosa esir tutulduğu günler hakkında daha önce bir açıklama yapmadığını çünkü IŞİD'in aksi takdirde rehineleri öldürme tehdidinde bulunduğunu söyledi.

İspanyol gazeteci Suriye'de 6 ay IŞİD tarafından esir tutulduktan sonra yaklaşık 1 yıl önce serbest bırakılmıştı.

IŞİD'in yayınladığı infaz videolarında görülen “Cihatçı John” lakaplı şahsın kısa süre önce Muhammed Emvazi olduğu ortaya çıkmıştı.