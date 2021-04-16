Eski Real Madrid'li Ivan Helguera: Beni Fenerbahçe'ye satmak istediler

Real Madrid'in eski savunma oyuncusu Ivan Helguera, İspanyol devinin kendisini Fenerbahçe'ye göndermek istediğini söyledi.

AS gazetesine konuşan Helguera, kaptanlık da yaptığı Real Madrid'den ayrılık sürecinden bahsetti. Real Madrid'den ayrılırken hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Helguera, ''Benim gitmemi onlar istedi. Dönemin sportif direktörü Mijatovic'in bunu yapması canımı acıtıyor. Başkan Ramon Calderon ve Mijatovic'in Real Madrid'den ayrılmam gerektiğini söylemesi canınızı yakıyor.'' ifadelerini kullandı.

"Beni Fenerbahçe'ye satmak istediler"

Helguera, ''Bana Real Madrid formasını bir daha giyemeyeceğimi söylediler. Beni Fenerbahçe'ye satmak istediler. Ya Real Madrid'de kalacaktım ya da Valencia'ya gitmek istiyordum. Sözleşmem devam ediyordu, takımda kalabilirdim ama aynı yönetim devam ediyordu. Forma numaram alındığında 8 yıldır beraber oynadığım arkadaşlarımın beni desteklememesine üzüldüm. Sonunda gitmek istediğim takıma imza attığım için şanslıydım. Bunlar futbolun içinde olan şeyler'' dedi.