Eski Real Madrid’li futbolcu Freddy Rincon, hayatını kaybetti

Bir dönem Real Madrid'de forma giyen eski futbolcu Freddy Rincon, Kolombiya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Freddy Rincon, arkadaşlarıyla birlikte araçta seyir halindeyken minibüs çarpması sonucu trafik kazası geçirmişti. Kolombiya Milli Takımı'nın eski oyuncusu, kazanın ardından Cali kentindeki Imbanaco kliniğe kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından basına açıklamalarda bulunan Imbanaco kliniğin tıbbi şefi Laureano Quintero, Freddy Rincon'un ciddi bir beyin travması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Imbanaco kliniğinin resmi twitter hesabında yapılan paylaşımda, eski futbolcu Freddy Rincon'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Sağlık ekibimizin gösterdiği tüm çabalara rağmen, Freddy Rincon'un bugün 13 Nisan 2022'de vefat ettiğini kamuoyuna bildiriyoruz. Ailesine, dostlarına, akrabalarına ve takipçilerine en derin taziyelerimizi sunarken, bu hassas olaydan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Tüm ülkeyi sportif başarıları ile hayatta bize kattığı her şey için Freddy Rincon'u sevinçle hatırlamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.