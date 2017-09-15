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Spor

Eski Premier Lig futbolcusu kayıplara karıştı

Carlisle, Leeds United ve Watford gibi takımlarda oynamıştı

15 Eylül 2017 17:16

Premier Lig kariyerinde Leeds United, Watford gibi takımlarda oynamış eski futbolcu Clarke Carlisle'in kaybolduğu ortaya çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre son olarak Northampton Town’da forma giyen ve 4 sene önce futbol kariyerini noktalayan Clarke Carlisle’nin kaybolduğu ortaya çıktı. Clarke Carlisle’nin eşi Carrie Carlisle de olayı doğrulayan bir mesaj yayınladı. Carrie Carlisle, eşinden bir süredir haber alınamadığını ve sağlığından endişe ettiğini belirtti.

37 yaşındaki Clarke Carlisle 2014 yılında psikolojik nedenlerden dolayı 6 haftalık bir tedavi görmüştü.

Carlisle bir dönem Profesyonel Futbolcular Derneği’nin başkanlığını da yürüttü.

Clarke Carlisle, yaz aylarında yaptığı açıklamada psikolojik olarak sıkıntılı günler geçirdiğini itiraf etmişti.

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