Eski porno yıldızından itiraf: Arkadaşlarımı kaybettim, erkek arkadaşları benimle takılmalarına izin vermiyor

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Euphoria dizisindeki rolüyle tüm dünyada tanınan oyuncu Chloe Cherry, porno filmlerinde oynadığı günlerin hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

'Call Her Daddy' podcastine konuk olan Cherry, "Porno endüstrisinde çalışmanın tek kötü yanı o sektörde çalışmayan insanların sana nasıl davrandığı" dedi.

"Etraflarında olamayacağımı düşündükleri için çok kadın arkadaşımı kaybettim" diyen Cherry, "Bazılarının erkek arkadaşları onların benimle takılmasına izin vermezdi. Bana asıl çılgınca gelen ise arkadaşlarımın onları dinlemesiydi" diye konuştu.

Cherry, porno filmlerde rol aldığı sırada yeme bozukluğu da yaşadığını; günde sadece 200 kalori aldığını ve vegan beslendiğini ifade etti. Cherry, "kendimi çok kötü" hissediyordum dedi ve artık diyet yapmadığını belirtti.

ABD'li oyuncu artık diyet yapmadığını söylerken psikolojik sorunlar yaşayanlara profesyonel yardım alma çağrısında bulundu.