Eski porno yıldızı Mia Khalifa, meşhur gözlüklerini Beyrut'taki patlamanın mağdurları için açık artırmaya çıkardı

Yalnızca birkaç ay porno sektöründe çalışan ve 27 yaşındaki eski porno yıldızı Mia Khalifa, filmlerinde kullandığı meşhur gözlüklerini Beyrut’ta meydana gelen ve en az 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın insanın yaralandığı patlamanın mağdurları için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkardı.

Lübnan asıllı Amerikalı Khalifa, en az 200 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, takipçilerini destek çağrılarında bulunmaya devam etti.

Khalifa, son olarak eBay üzerinden porno filmlerinde kullanmasıyla meşhur olan gözlüklerini açık artırmaya çıkardı ve gelirini patlamanın mağdurları için kullanacağını açıkladı.