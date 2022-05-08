Eski porno yıldızı Lana Rhoades: Hiç tanımadığınız insanlarla cinsel ilişkiye girmek akıl sağlığınız için iyi değil

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Eski porno yıldızı Lana Rhoades, artık porno endüstrisine 'karşı' olduğunu ifade etti.

Porno sektöründe çalıştığı günleri konu olduğu Raw Talk podcastinde anlatan Rhoades, ''Benim porno sektöründeki tecrübelerim çok iyi değildi ve birçok kadın için de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Hatta erkekler için bile değil'' dedi.

Rhoades, ''Ben kendi tecrübelerim sebebiyle artık pornoya karşıyım'' dedi. Emekli yıldız, sorununun çoğunlukla 'hardcore' filmlerle olduğunu söyledi.

''Herkes istediğini yapmakta serbest, sadece bu tür filmler yaparak kendileri için en kararı verdiklerini düşünmüyorum'' diyen Rhoades, ''Bence neredeyse hiç tanımadığınız insanlarla cinsel ilişkiye girmek akıl sağlığınız veya kalbiniz için iyi değil'' diye konuştu.

Podcaste bebeğiyle birlikte katılan Rhoades, artık Instagram influencerlığı yapıyor.