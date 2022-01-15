Eski porno yıldızı Jameson'ın hastalığının ne olduğundan emin olunamıyor: "Bacakları çok inceldi"

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Eski porno yıldızı Jenna Jameson'ın kendisine Guillain-Barré Sendromu teşhisi konulduktan sonra durumunda iyileşme olmadığı belirtildi. Jameson'a bazı testler yapılacağı bildirildi.

Jameson, haftalarca hastalıklarla mücadele ettikten sonra pazartesi günü kendisine otoimmün hastalığı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ünlü porno oyuncusunun partneri Lior Bitton, Jameson'ın mevcut tedaviyle iyileşme göstermediğini ifade etti.

Partnerinin durumu hakkında bir video yayınlayan Bitton, "Jenna'nın durumu çok iyi değil. Onun bacakları çok inceldi, daha da inceliyorlar" dedi.

Bitton, Jameson'ın iyileşme göstermemesinin ardından nörolojistin teşhisten şüphe duyduğunu; tekrar testler yapmak istediğini ifade etti.

Bitton, hastalığında Jameson'ın yanında olan hayranlarına teşekkür etti.