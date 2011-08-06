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Dünya

ESKİ POLONYA BAŞBAKAN YARDIMCI LEPPER ÖLDÜ VARŞOVA (A.A)

06 Ağustos 2011 00:46

-ESKİ POLONYA BAŞBAKAN YARDIMCI LEPPER ÖLDÜ VARŞOVA (A.A) - 05.08.2011 - Eski Polonya başbakan yardımcılarından Andrey Lepper'in öldüğü bildirildi. Adı seks skandalına karışan Lepper'in cesedinin Varşova'daki bürosunda bulunduğunu bildiren polis, eski politakacının intihar etmiş olabileceğinin düşünüldüğünü belirtti. Lepper, 2000'de Meşru Müdafaa adında bir siyasi parti kurmuş ve 2005-2007 arasında partisi milliyetçi-muhafazakar koalisyonun küçük ortağı olarak hükümette yer almıştı. Koalisyon partilerinin aralarındaki anlaşmazlık ve Lepper'in partisinde çalışan bir kadına cinsel sarkıntılıkta bulunduğunun ortaya çıkması, koalisyonun çökmesine yol açmıştı. 57 yaşındaki Lepper, hakkındaki suçlamalardan geçen sene mahkum olmuştu.

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