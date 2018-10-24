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Eski polis müdürü 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Asayiş Şube Müdürü Ekrem Ersen Emeksiz tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

24 Ekim 2018 18:24

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Asayiş Şube Müdürü Ekrem Ersen Emeksiz tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emeksiz karar sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Asayiş Şube eski Müdürü Ekrem Ersen Emeksiz, 2016 yılında meslekten ihraç edilerek hakkında dava açıldı. Emeksiz, bugün 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen tutuksuz yargılandığı davaya avukatları ile birlikte katıldı. Emeksiz, son savunmasında terör örgütü ile ilişkisi bulunmadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\'u sıkça kullandığının tespit edildiğini vurgulayarak cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de duruşmaya verdiği aranın ardından \'silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Emeksiz\'in tutuklanmasına hükmetti.

 

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