-ESKİ PM'DEN 46 İSİM LİSTE DIŞI KALDI ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP'nin Parti Meclisi (PM) 46 yeni isimden oluştu. Eski PM'den 34 üye ise liste dışında kaldı. Kurultay öncesi PM üyesi olan ve yeni dönemde de bu görevlerini sürdürecek olan isimler şunlar: ''Gürsel Tekin, Hurşit Güneş, Mesut Değer, İsa Gök, Alaaddin Yüksel, İzzet Çetin, Didem Engin, Mehmet Zeki Gündüz, Umut Oran, Mehmet Ali Özpolat, Sencer Ayata, Melda Onur, Oğuz Oyan, Süheyl Batum, Ekrem Kerem Oktay, Hüseyin Yaşar, Nihat Matkap, Gülsün Bilgehan, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Deniz Pınar Atılgan, İrfan Hüseyin Yıldız, Gökhan Günaydın, Enver Aysever, Osman Coşkunoğlu, İhsan Özkes, Sacid Yıldız, Atilla Sav, Engin Altay, Ufuk Ataç, Seyhan Erdoğdu, Sema Kendirci, Faik Öztrak, Turgut Dibek ve Ensar Öğüt.'' Daha önce PM üyesi olarak görev yapan Ayhan Yalçınkaya, Mehmet Faraç, Hülya Güven, Korkmaz Karaca, Hakkı Suha Okay, Mustafa Kurban, Azmi Yıldız, Ahmet Haluk Koç, Işık Bildacı Ayata, Behçet Çağlar, Asuman Çakmakçı, Hikmet Çelik, Oya Araslı, Yücel Artantaş, Soner Çetin, Veli Gündüz Şahin, Hüseyin Karakoç, Malik Ecder Özdemir, Neriman Genç, Mahmut Duyan, Faruk Demir, Mehmet Süne, Halide Jale Tamzok, Semra Tanülkü, Fatma Füsun Tatlıgil, Çetin Soysal, Nevin Gaye Erbatur, Cahide Tunç, Eşref Karaibrahimgil, Ali Koçal, Önder Sav, Şahin Mengü, Abdürrezzak Erten, Mevlüt Coşkuner, Mehmet Kaban, Osman Güdü, Tekin Bingöl, Metin Arifağaoğlu, Abdullah Özer, Derviş Günday, Aydan Baran, Necla Arat, Birgen Keleş, Fehmi Murat Sönmez, Ali Rıza Ertemür ve Nuran Yıldız ise liste dışında kaldı. CHP'nin Meclis grubundan ise Yaşar Ağyüz, Engin Altay, Ali Arslan, Osman Coşkunoğlu, Turgut Dibek, Atila Emek, İsa Gök, Emrehan Halıcı, Osman Kaptan, Atilla Kart, Ali İhsan Köktürk, Oğuz Oyan, Ramazan Kerim Özkan, Mehmet Ali Özpolat, Ensar Öğüt, Faik Öztrak, Hüseyin Pazarcı, Vahap Seçer, Mehmet Ali Susam, Bihlun Tamaylıgil, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Nur Serter, Sacid Yıldız olmak üzere, 24 milletvekili PM'ye girdi. -YENİ İSİMLER- CHP PM'de görev yapacak yeni isimler arasında eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Faruk Loğoğlu, eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu, eski cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk'ün oğlu Osman Korutürk dikkati çekti. Basın-İş Genel Başkanı Yakup Akkaya, eski DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Perihan Sarı, işkadını Sena Kaleli, akademisyen-yazar Binnaz Toprak, akademisyen Seyhan Erdoğdu, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci, CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Samlı, eski DYP Ankara İl Başkanı Bülent Kuşoğlu, gazeteci Veli Özdemir, Engelliler Konfederasyonu Başkanı görme engelli avukat Turhan İçli de PM'nin yeni isimleri arasında yer aldı. CHP tüzüğüne göre 80 PM üyesi arasında yüzde 25 kadın kotası uygulanıyor. Ancak bu kotaya gerek kalmadan 21 kadın aday aldıkları oylarla PM üyesi olmaya hak kazandılar. -KURULTAY'DAN NOTLAR - CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı'nda, çalışma ve hesap raporlarıyla ilgili 11 kişi söz aldı. CHP'liler, salonda yapılan anonslarla Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek vermeye çağrıldı. Ayrıca yine anonslarla, pet şişe kapaklarının engelliler için tekerlekli sandalye kampanyasına destek amacıyla atılmaması istendi. Kapaklar daha sonra CHP Gençlik Kolları üyeleri tarafından toplandı. Daha önce Dünya Basketbol Şampiyonası karşılaşmalarının gerçekleştirildiği salon, ilk kez bir parti kongresine evsahipliği yaptı. 12 bin oturma kapasiteli salonda, 20 binden fazla kişinin bulunduğu duyuruldu. Divan Başkanlığının önüne, kırmızı ve beyaz karanfillerle yapılan Türkiye haritası üzerine CHP yazılı ve altı ok amblemi bulunan çiçekler yerleştirildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurultaya, önceki kurultayın aksine takım elbise ile geldi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması, işitme engelliler için de çevrildi. Ayrıca yabancı konuklar için de İngilizce'ye simultane çeviri yapıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının son bölümündeki ''Ayakta mısınız?'' sorusu üzerine salonda bulunanlar ayağa kalkarken, kızı Aslı Baykal'la tribünlerde oturan Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın ayağa kalkmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından salondan ayrılan eski Genel Sekreter Önder Sav, oy kullanmak için yeniden salona geldi. CHP tarihinde en uzun süre Genel Sekreterlik görevini yürüten Sav, bu kurultay ile Parti Meclisi dışında kaldı. Pendik Gençlik örgütünün hazırladığı ve Kılıçdaroğlu'nun salona girmesinin ardından asılan pankartta, Kılıçdaroğlu, Che Guevara'ya benzetildi. Pankartın asılması salonda alkışlarla karşılandı. Eylemlerinin 1. yıldönümü nedeniyle Ankara'ya gelen bir grup TEKEL işçisi de kurultayı izleyenler arasında yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, kurultayda partinin kesin hesabı hakkında bilgi verdi. Buna göre partinin borcu 1 milyon 128 bin 774 lira, 3 Kasım tarihi itibarıyla malvarlığı 50 milyon 11 bin 691 lira olarak kayıtlara geçti. Kurultaya katılan siyasi parti temsilcileri arasında AK Parti milletvekilleri Salih Kapusuz ve Öznur Çalık ile BDP milletvekili Pervin Buldan yer aldı. Kılıçdaroğlu, oylamaya geçildikten bir süre sonra Ankara Spor Salonu'na gelerek oyunu kullandı. Tribünlerde oyların sayılmasını bekleyen Kılıçdaroğlu, yanına gelen partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Kendisine bir partilinin uzattığı kırmızı gülü özel güvenlik görevlisi bir genç kıza veren Kılıçdaroğlu, getirilen kuru meyve ve çerezleri de gazetecilere ikram etti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından ayrıldığı salona tekrar dönmedi ve oy kullanmadı.