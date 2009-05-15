Eski PKK hükümlüsü, hapisde kısa yatmış

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Kasım 2005 günü kitapevi bombalanan eski PKK hükümlüsü Seferi Yılmaz, bir başka olaydan kalan 79 günlük hapis cezasını çekmesi için gözaltına alındı.



Şemdinli olayları sonrasında Bursa'da düzenlenen `Başka Şemdinliler olmasın' konulu paneldeki konuşmasında `suçu ve suçluyu övdüğü' iddiasıyla hakkında dava açılan Seferi Yılmaz, Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 295 gün yatan Seferi Yılmaz, tahliye edildi. Cezasını 79 gün eksik yattığı anlaşılan Seferi Yılmaz hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama emri çıkardı.



Seferi Yılmaz, bu sabah saat 09.00 sıralarında Şemdinli'deki evinden çıkıp Umut Kitapevi'ne giderken, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde polisler tarafından gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Seferi Yılmaz, adliyeye götürülmeden önce daha sonra Şemdinli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Seferi Yılmaz'ın 79 günlük hapis cezasının infazının 6 ay süreyle ertelenmesi için savcılığa başvurduğu, ancak kabul edilmediği belirtildi.

