Eski Pentagon danışmanı: Ankara, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine izin vermek için rüşvet istiyor

T24 Dış Haberler

Eski Pentagon danışmanı ve Amerika Girişim Enstitüsü'nden tarihçi Michael Rubin, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek için rüşvet istediğini iddia etti.

1945 internet sitesi için bir makale kaleme alan Rubin, NATO'nun Türkiye'yi ittifaktan atması gerektiğini iddia ederek Türkiye'nin ''Hamas ve Suriye'de El Kaide bağlantılı gruplar gibi terör örgütlerine destek verdiğini'' öne sürdü. ABD'li tarihçi, Türkiye'nin bir ''diktatörlük'' olduğunu ve ''NATO'ya ait olmadığını'' belirtti.

Rubin, NATO'nun bir karar verebilmesi için her üyenin desteğinin gerektiğine ve üyeleri kovmak için bir mekanizma olmadığına dikkat çekerek, ''Atılmalı demek kolay, atmak zor'' ifadelerini kullandı.

Rubin, ''Birçok NATO üyesi organizasyonu ortak savunma aracı olarak görse de Erdoğan ittifakı kâr elde etme fırsatı olarak görüyor. Türkiye'nin oyunun en yüksek fiyatı veren alıcıya satılık olduğunun sinyalini veriyor'' değerlendirmesinde bulundu.

''Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya kabul edecekse bunun karşılığında ödül bekliyor'' diyen Rubin, bu ödülün Kongre'nin ''Türkiye'nin F-16 alma talebine olumlu yanıt vermesi veya İskandinav ülkelerindeki Kürt diasporasına baskı yapılması'' olabileceğini iddia etti.

Rubin, ''Erdoğan, yüksek ihtimalle Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı NATO dışında tutmaları karşılığında ne vereceğini öğrenmek için aracı göndermiştir'' dedi.

Rubin, diğer NATO üyelerinin Türkiye geri adım atana kadar Türk Hava Yolları uçuşlarını durdurması ve Türk ekonomisine daha fazla zarar verecek yaptırımlar uygulaması gerektiğini iddia etti. Rubin, böylece Türkiye'de doların 25 liraya yükselebileceğini söyledi.

ABD'li tarihçi aynı zamanda Türkiye'nin NATO içinde izole edilmesi gerektiğini ve ABD'nin İncirlik Üssü'nden çıkması gerektiğini öne sürdü.