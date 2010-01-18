Eski patronunun oğlunu kaçırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 yıl önce çalıştığı otelin sahibinin oğlunu izmir'e kaçırdığı iddia edilen kişi ile iki kuzeni, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris'te 2 otel ve 1 gece kulübünün sahibi Timur Ankara, polise başvurarak kendisini telefonla arayan bir kişinin ''Oğlun bizim misafirimiz, daha sonra yine arayacağız'' dediğini, daha sonra ulaşmaya çalıştıkları 28 yaşındaki oğlu Uğur Akif'ten haber alamadıklarını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Marmaris polisi, iş adamının oğlunun önceki gece babasına ait otellerden birinin önünde 2 kişi ile görüldüğünü belirledi. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Uğur Akif'in, 2 kişi tarafından zorla bir araca bindirilip götürüldüğünü tespit etti.

Görüntülerden, Uğur Akif Ankara'yı kaçıranlardan birinin, babasının otelinde 10 yıl çalıştıktan sonra 2 yıl önce işten ayrılan S.G. olduğu anlaşıldı. Marmaris polisi, daha sonra S.G'nin Marmaris'teki otelden 2 yıl önce ayrıldıktan sonra İzmir Buca'da yaşamaya başladığı bilgisine ulaştı.

Marmaris polisinin durumu bildirdiği İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, S.G'nin Buca ilçesindeki kaldığı eve yaptığı baskında zanlıyı bulamadı. Bunun üzerine S.G'nin bulunabileceği akrabalarına ve arkadaşlarına ait adresleri tek tek tespit etti.

Bu arada, polisi arayan Uğur Akif Ankara, serbest bırakıldığını söyleyerek, Buca ilçesinde bulunduğu sokağı bildirdi. Polis ekipleri, genci bularak Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Operasyonu sürdüren polis, S.G. (32) ile iş adamının oğlunu kaçırdığı sırada yanında bulunan kuzeni M.Y'yi (23) yakaladı. Olay sırasında kullanılan 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Polisin araştırmasında, iş adamının oğlu İzmir'e getirilirken, gözaltındaki 2 zanlıya O.Y'nin de yardım ettiği ortaya çıktı. Zanlıların kuzeni olan O.Y. de (22) Buca ilçesinde yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne getirilen Uğur Akif Ankara'nın annesi Nilgün Ankara, oğlunun başına bir şey gelmeden kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Oğlunun Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olduğunu ve İngiltere'de yüksek lisans yaptığını belirten Nilgün Ankara, İzmir ve Muğla polisine yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Gözaltındaki 3 zanlının sorgulamasının sürdüğü bildirildi.