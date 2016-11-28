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Sosyal Güvenlik

“Eski patronu, tekstil işçisine saldırı düzenledi”

Saldırıya uğrayan işçi Abdullah İzgi hastanelik oldu

28 Kasım 2016 03:42

Akçetin Trikoda’da çalışan ve işten atılan Abdullah İzgi isimli işçinin, patronlar tarafından pusu kurularak levyelerle dövülerek hastanelik edildiği iddia edildi.

Bağcılar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı işçi tedavi altına alındı.

Sosyal medyada yaralı haldeki işçinin fotoğraflarını paylaşan Bağımsız Sen, işçinin sendikal nedenlerle işten atıldığını aktardı. Sendikanın sitesinde yapılan açıklamada ise darp edilen İzgi’nin şu ifadeleri yer aldı:

“15:30 sıralarında işyerimden çıktım. Biraz yürüdükten sonra siyah renkli bir araçtan Akçetin trikonun sahiplerinden olarak bildiğim ve kardeş olan isimleri Bayram Çetin, Murat Çetin ve Recep Çetin isimli şahıslar inerek bana hiçbir şey söylemeden direkt olarak bana saldırmaya başladılar. Bağırmalarımla etraftakilerin müdahaleleri ile diğerleri kaçtılar.” 

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