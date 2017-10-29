Eski patates tarlasında beş bin yıllık heykelcik bulundu

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) - Rusya\'nın Novosibirsk şehrindeki kazı alanında arkeologlar, beş bin yıllık olduğu düşünülen bir heykelcik buldu.

Arkeologlar Novosibirsk\'teki Ob Nehri yakınlarında bulunan ve üst kısmında tüy şeklinde bir saç süsü veya hale olduğu düşünülen heykelciğin hangi maddeden yapıldığını bilmediklerini söyledi.

Tüy şeklindeki saç süslerinin antik Sibirya\'da yaygın olmadığını ve bu yeni buluşun bu yüzden büyük önem taşıdığını belirten arkeolog Vyacheslav Molodin, kazı alanında bulunan bütün eşyaların \"kesinlikle benzersiz\" olduğunu söyledi.

Kazı lideri Doktor Natalia Basova, bulunan diğer eşyaların öneminden bahsetti. Basova, \"Kemikten yapılmış bir kuş heykelciği bulduk. Bu heykelciğin kıyafetlerin üzerine dikildiğini veya kolye tarzı bir süs eşyası olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda mamut dişi, kum taşı, huş ağacı ve bilinmeyen başka bir organik materyalden yapılmış insan benzeri bir heykelcik bulduk. Kuş heykelciği gibi, insan benzeri heykelciğin de üstünde küçük delikler olması sebebiyle yine kıyafetlere dikilmek için kullanıldığını düşünüyoruz\" dedi.

Heykelcikler dışında ortaçağa ait mezar alanı bulan arkeologlar, alanın yapısı sebebiyle mezarlığın Bronz Çağ\'daki Krotovo kültürüne ait olduğunu düşünüyor.

Kazı çalışması devam ederken, çıkarılan heykelcik ve diğer eşyalar arkeologlar tarafından inceleme altına alındı. (Fotoğraflı)