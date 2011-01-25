-ESKİ PARLAMENTER ATMACA, VEFAT ETTİ TBMM (A.A) - 25.01.2011 - Eski Parlamenter Hüseyin Atmaca vefat etti. Atmaca, 1919 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. Yüksek Köy Enstitüsü mezunu olan ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Atmaca, 1966-1980 yılları arasında Cumhuriyet Senatosunda görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Atmaca için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Atmaca'nın cenazesi, 27 Ocak perşembe günü Denizli Delikliçınar Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.