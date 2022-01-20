"Eski papa, kilisede çocuk istismarından haberdar olmasına rağmen harekete geçmedi"

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Eski Papa XVI. Benedictus'un Münih başpiskoposu olduğu dönemde dört çocuk istismarı soruşturması hakkında harekete geçmediği iddia edildi.

O zaman Josef Ratzinger adıyla tanınan XVI. Benedictus, suçlamaları reddetmişti.

Bir Alman hukuk firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda açılan yeni davada eski papa da suçlandı.

Suçlamalara göre istismar olayları, XVI. Benedictus'un başpiskoposluk yaptığı dönemde de devam etti ve çocuk istismarı ile suçlanan kişiler kilisede hala aktif görevde.

Suçlamaya göre eski papa, başpiskoposken durum hakkında bilgilendirilmesine rağmen harekete geçmedi.

Şimdi 94 yaşında olan XVI. Benedictus, 2013'te 600 yıldan fazla süredir istifa eden ilk papa olmuştu. Eski Katolik Kilisesi lideri, istifasından bu yana Vatikan'da basına çok yansımayan bir hayat sürüyordu.