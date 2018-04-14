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Dünya

Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e ömür boyu men cezası

Anayasa Mahkemesi, Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti

14 Nisan 2018 01:08

Pakistan'da geçen yıl görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif, ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi. Mahkeme heyeti, ayrıca muhalefetteki Tahrik-i İnsaf Partisi'nin eski genel sekreteri Cihangir Tarin'in de ömür boyu siyasetten men edilmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına aile üyelerinden bazılarının adı karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Şerif'in adı geçen aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin Yolsuzluk Mahkemesi'ne gönderilmesine de hükmetmişti.

Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarını reddeden Şerif ise kendisine komplo kurulduğunu öne sürüyor.

Bu yıl ülke genelinde yapılacak seçimlere hazırlanan Şerif'in iktidardaki partisi 'Pakistan Müslüman Birliği-Navaz' (PML-N) üyesi Enformasyon Bakanı Marriyum Aurangzeb karara tepki göstererek "Bugün bir kez daha Pakistan'ın 3 kez seçilmiş Başbakanı ömür boyu siyasetten men edildi" açıklamasında bulundu.

 

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