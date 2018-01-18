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Eski özel kalem müdürüne FETÖ gözaltısı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, eski il emniyet müdürü Mustafa Sağlam'ın özel kalem müdürü Doğan D

18 Ocak 2018 15:08

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, eski il emniyet müdürü Mustafa Sağlam\'ın özel kalem müdürü Doğan D.\'nin yanı sıra, 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya eski Emniyet müdürü Mustafa Sağlam\'ın özel kalemi 4\'üncü sınıf emniyet müdürü Doğan D. ile komiserler İsmail Ç., Talha K. ile kamu görevlisi Oğuz Ş. ve Turan B., FETÖ/PDY üyeliğinden gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda evlerinde gözaltına alınan şüphelilerin, mesleklerinden ihraç edildiği belirtildi. Sağlık kontrolü sonrasında Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü\'nde parmak izleri alınan şüpheliler, ifade alma işlemi için Vatan Bulvarı\'nda bulunan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Antalya\'da 2012- 2014 yılları arasında görev yapan ve yurtdışına kaçtığı belirlenen eski emniyet müdürü Mustafa Sağlam hakkında da FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı bulunuyor.

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