Eski Özel Harp Dairesi Başkanı Sabri Yirmibeşoğlu'nun cenazesi Foça'ya gönderildi

Tedavi gördüğü hastanede yaşamanı yitiren eski Özel Harp Dairesi Başkanı Sabri Yirmibeşoğlu'nun (88) cenazesi, askeri yetkililer ve emekli komutanların katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere Foça'ya gönderildi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Üsküdar Selimiye Camii'nde öğle vakti Sabri Yirmibeşoğlu'nun cenaze namazı kılındı. Namaza; 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ, Hüseyin Kıvrıkoğlu, emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, sanatçı Sezen Cumhur Önal, askeri yetkililer ve Yirmibeşoğlu'nun yakınları katıldı. Yirmibeşoğlu'nun kızı Gül Değirmenci taziyeleri kabul etti. Bu arada, Çevik Bir'in Hüseyin Kıvrıkoğlu ve İlker Bağbuğ ile aynı yerde bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

“6-7 Eylül olayları Özel Harp işi, muhteşem örgütlenme” sözleriyle gündeme gelmişti

12 Eylül döneminde Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı, 1982-1983 yıllarında Milli Savunma Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı, 1983 yılında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, 1984 yılında Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Yirmibeşoğlu, 1986 yılında Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığına atandı. Yirmibeşoğlu, 1991 yılında emekliye sevk edilmişti.

Yirmibeşoğlu, katıldığı bir televizyon programında, "Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi Kıbrıs'ta bir cami yaktık." ve 6-7 Eylül olaylarına ilişkin, "6-7 Eylül bir Özel Harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmedir." sözleriyle gündeme gelmişti.