Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

1990’lı yıllarda işlenen çok sayıda faili meçhul cinayet ve Susurluk dosyasında ismi geçen eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın İstanbul’da karıştığı bir olay nedeniyle yargılandığı dava kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Çarkın’ın 26 Şubat 2022 tarihinde yapılan duruşmada ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Türkiye’de 90’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da isimlerini vererek faili meçhul cinayetler dosyasının yeniden açılmasını sağlayan eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın’ın, 2018 yılında karıştığı bir olay nedeniyle İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı ve dava kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı.

Daha sonra tahliye edilen Çarkın ve A.Y.’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 19’ar yıl hapis cezası verildi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi’nin bu davaya ilişkin dosyayı Yargıtay’a gönderdiği belirtildi. Çarkın hapis cezasının kesinleşmesinin ardından yeniden tutuklandı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Şubat 2022 tarihinde yapılan duruşmanın tutanağına göre; Çarkın, savunmasında, hakkında daha önce mahkemenin beraat kararı verdiğini ve bunun istinaf tarafından onandığını belirterek, “Ancak Yargıtay, beraat kararını haksız yerer bozmuştur. Mahkemenizce bozma ilamına uyularak hakkımda 19 yıl hapis cezası verilmiştir. Bence bozma ilamı hatalıdır. Mahkemenizin ikinci verdiği karar doğru değildir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Bu adaletsizliği önce Allah’a sonra sizlere havale ediyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

Silivri Cezaevi’ne konulan Ayhan Çarkın, tutuklanmasına karşı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi verdi. Çarkın, dilekçesinde, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına şöyle itiraz etti:

“Anayasa’ya, hukuka, kanunlara aykırı olarak 19 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu dosya kapsamında yargılanıp daha önce beraat ettim. Bu beraat kararım bölge istinaf mahkemesince onanarak Yargıtay’a gönderilmiştir. Yargıtay 1. Dairesi, hiç gerekçe göstermeden bu kararı görüş bildirerek bozmuş ve dava dosyasını, cezalandırmak maksadı ile yine İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 3,5 yıl sonra geri göndermiş ve mahkemeyi baskı altına alarak ceza verilmesini sağlamıştır.”

Çarkın, dilekçesinde ceza almasına neden olan olayı da anlatarak suçsuz olduğunu öne sürdü.

Ne olmuştu?

Türkiye’de 90’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili 20 Aralık 2013’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Yeşil kod isimli Mahmut Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında ‘cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek’ suçundan iddianame düzenlendi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi ve yargılama başladı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2019’da sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Bu karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nce 5 Nisan 2021’de bozuldu. İstinaf mahkemesi, davadaki maddi delillerin yeterince araştırılmadığına hükmetti. Bozma kararının ardından yargılama yeniden başladı.

İddianamede sanıklar, şu isimlerin öldürülmesiyle suçlanıyor: Abdülmecit Baskın, Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeli, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan. Davanın sanıkları ise şöyle: Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Ağar’ın eski danışmanı Korkut Eken, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski özel harekat polisleri Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman.

“Cinayetleri biz işledik”

Ayhan Çarkın, Ankara’daki faili meçhul cinayetler davasının açılmasında etkili olan açıklamasında, “O dönem cinayetleri biz işledik” demişti. Çarkın, “Sanıklarla yüzleşmek istiyorum. Olayların araştırılmasını ve soruşturulmasını istiyorum” diye konuşmuştu.