Eski otomobil lastikleri kedi yuvası yapıldı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da eski otomobil lastiklerinden oluşturulan 10 kedi evi, Engelsiz Yaşam Parkı\'na konuldu.

Iğdır\'da sokak kedilerini soğuktan korumak için eski otomobil lastikleri kedi evine dönüştürüldü. Lastik evler, Vali Enver Ünlü\'nün de katılımıyla Engelsiz Yaşam Parkı konuldu. Engelsiz Yaşam Parkı\'nın değişik noktalarına kedi evlerini yerleştiren Vali Enver Ünlü\'ye Vali Yardımcısı Halit Benek ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu yardımcı oldu. Vali Ünlü, \"İlimizde kış mevsimini biraz geç yaşamaya başladık ama evsiz dostlarımızı da unutmadık. Onları her türlü tehlikeden alıkoymak istiyoruz. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için kuru mamanın yanı sıra artık yemekleri çöpe atmak yerine, bir kabın içine koyup sokak hayvanlarının yiyebilmesi için bırakabilirsiniz\" dedi.

Vali Ünlü ve beraberindekiler, mama kaplarına ve park çevresine sokak hayvanları için yem bıraktı.



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