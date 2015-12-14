Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: 2010 KPSS kitapçıklarının imha emrini savcı verdi!

2010 KPSS kitapçıklarını imha ettiği iddiasıyla hapsi istenen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ifadesinde imha emrini Başsavcı Vekili Şadan Sakınan’ın verdiğini söylediği ortaya çıktı.

Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberine göre 2010’dan bu yana bitirilemeyen soruşturma dosyasını devralıp, 230 şüpheli hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’ın hazırladığı iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan’ın soruşturmayı yürüttüğü dönemde, delillerin yok edildiğine ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.

İddianamede, KPSS eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı soru ve cevap kağıtlarını imha etmekle suçlanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in ifadesine de yer verildi. İfadesinde, imha olayı ile ilgili dönemin savcısı Sakınan’ı suçladığı anlaşılan Demir, özetle şunları söyledi:

‘Talimatla yaptık’

“Soruşturmayı yürüten dönemin Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’ın bu kitapçıkları bizzat bu soruşturma başladığında adli emanete aldırması gerekirdi veya yediemin olarak kurumda bir görevliye teslim etmesi gerekirdi. Dönemin soruşturma savcısı Şadan Sakınan’ın 1 Mart 2012’de evrak imhası hakkında ÖSYM’ye hitaben yazdığı yazı bulunmaktadır. Bir Cumhuriyet savcısının böyle bir talimatı olunca biz de buna uyduk. Çünkü sonuçta bir Cumhuriyet savcısının, bir hukukçunun talimatıydı... Bu imhayı Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’ın yazısı üzerine yaptık. Bu imha edilen 2010 KPSS kitapçıkları içerisinde 3227 kişiye ait kitapçıkların olup olmadığını da bilemiyorum... Bu talimatı yazan, imhasında sakınca görmeyen dönemin soruşturma savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan’dır. Bu emrin kanunsuz bir emir olduğunu ben değerlendiremezdim... Şayet bu yazıda imha edilmeyip muhafazası istenseydi hiç bir evrakı imha etmezdik. Ben herhangi bir delili imha etmedim. Hak ve adaletin açığa çıkarılması için her türlü desteği veririm.”

Delil CD dosyada yok

İddianamede, Sakınan’ın soruşturmayı yürüttüğü dönemde soruların sızdırıldığı Turgut Özal ve Düşünce Hamle Derneği’nde yapılan aramada alınan bilgisayar imajlarının adli emanette bulunamadığı da vurgulandı.

Müşteki mağdur Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un da savcı Sakınan’a teslim ettiği ve çalınan sınav sorularının ham haline ait (şüpheli Baki Saçı’nın bilgisayarından elde edilen 116 adet sorudan oluşan Eğitim Bilimleri testinin ham halinin aynısı) 116 sorunun bulunduğu CD de dosyada bulunamadı.