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Eski ortak Aziz Çankırı'dan Fikret Orman'a: Bana kazık attı!

"O parayı ondan alacağım"

23 Şubat 2018 15:24

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman’ın daha önceki ortağı pozisyonunda olan Aziz Çankırı, Fikret Orman ile davalık olduğunu açıkladı.

Çankırı, Orman’ın yıllardır kendisine olan borcunu ödemediğini ve mali durumunun iyi olmasına karşın telefonlarına bile çıkmadığını dile getirdi.  Aziz Çankırı, Fikret Orman hakkında şok ifadelerde bulundu.

Fikret Orman’ın ortağı Aziz Çankırı, Ajansspor'a Orman hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"Fikret Orman kazık attı"

Aziz Çankırı, mahkemenin de 19 Mart 2018 tarihine gerçekleştirileceğini, kardeşi gibi sevdiği Fikret Orman’ın kendisine “kazık attığını” vurguladı. Çankırı, “Fikret Orman zor durumdaydı. Kendisiyle iş yaptık. Çok büyük kırgınlığım var. Sözünü tutmadı. Durumu iyi olmasına rağmen borcunu vermedi. Ama benim param onda kalmayacak. O parayı ondan alacağım” diye konuştu.

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