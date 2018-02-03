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Eski ortağı bacaklarından bıçakladı, 2 gün sonra öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de iki gün önce eski ortağı Arif Koyuncu'nun (44) alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada bacaklarından bıçakladığı Murat Çetin (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

03 Şubat 2018 13:01

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de iki gün önce eski ortağı Arif Koyuncu\'nun (44) alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada bacaklarından bıçakladığı Murat Çetin (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçen Perşembe günü merkez Kocasinan İlçesi Erciyesevler Mahallesi Tuna Parkı\'nda meydana geldi. Arif Koyuncu, daha önce birlikte mefruşat işi yaptığı eski ortağı Murat Çetin\'i konuşmak için parka çağırdı. Burada, ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Arif Koyuncu, belinden çıkardığı bıçakla Murat Çetin\'i bacaklarından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Çetin, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Murat Çetin, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Arif Koyuncu ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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