Eski Ordu Milletvekili Müjdat Koç, oğlunun zincirleme kazada ölmediğini trafik cinayetine kurban gittiğini açıkladı

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Eski Ordu Milletvekili Müjdat Koç, oğlu Melih Koç'un öldüğü trafik kazasının yerel ve ulusal haberlerde yer alan aldığı gibi zincirleme kaza olmadığını söyledi. Koç, oğlunun kırmızı ışıkta beklerken alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ifade etti.

Koç, "Gerçekleşen kaza, haber bültenlerinde yer verilenin aksine kesinlikle zincirleme trafik kazası değildir. Resmi tutanaklara göre 227 promil alkollü (yasal sınır 50 promil) olduğu tespit edilen Osman Keskin isimli şahıs, kamera kayıtlarından görüldüğü üzere; ayağını gazdan dahi çekmeden, aşırı hızla, Oğlum Melih Koç’a kırmızı ışıkta durur vaziyetteyken arkadan çarpmıştır. Henüz 36 yaşında, gencecik, günahsız yavrumu, kaza değil trafik cinayeti sonucu acı bir şekilde aramızdan almıştır" dedi.

Kazaya sebep olan Osman Keskin'in tutuklandığını açıklayan Koç, "Şahıs hakkındaki cezai ve hukuki süreçlerin peşini asla bırakmayacağız. Böyle trafik cellatlarının kendi sorumsuzlukları sonucu başka canların yanmaması için, suçu işleyenin en ağır şekilde cezalandırılması ve caydırıcı tedbirlerin alınması hususunda elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.